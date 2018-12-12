РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 дек. В поселке Дубровицы и в парке «Елочки» микрорайона Кутузово подмосковного Подольска на новогодних каникулах будут проходить ярмарки и народные гуляния, говорится в сообщении управления потребительского рынка администрации муниципалитета.

«Планируется проведение выездной праздничной торговли и народных гуляний в поселке Дубровицы в период с 28 декабря по 8 января. Здесь будут представлены сувениры, подарки, для детей и взрослых организуют зимние забавы, посетителей ждет насыщенная праздничная программа. Заведения общественного питания порадуют гостей различными горячими блюдами и закусками, а также напитками. В ходе мероприятий будут проведены викторины, конкурсы и народные гуляния. Дед Мороз и Снегурочка создадут праздничное настроение», – говорится в сообщении.



В период новогодних каникул праздничная программа с участием выездной торговли будет проводиться и в парке «Елочки» в микрорайоне Кутузово.

«Будет установлена горка для катаний, а также планируется провести выставку-конкурс по созданию снежных фигур. Появятся домики с сувенирной продукцией и кафе с горячими закусками», – отмечается в материале.

Помимо этого, до 16 декабря будет развернута универсальная сезонная ярмарка по адресу: Ленинградский проезд, дом 2. Мероприятие можно посетить с 8:00 до 19:00.

С 14 по 16 декабря проведут тематическую ярмарку выходного дня «Товары регионов России» на улице Большая Серпуховская, 19, с 11:00 до 19:00.

С 17 по 23 декабря в границах улиц 43 Армии, Кирова, Юбилейной, Ленинградской и Ленинградского проезда с 11:00 до 19:00 представят универсальную сезонную ярмарку.



В микрорайоне Климовск на улице Ленина, 20 возле ДК «Машиностроитель» с 10:00 до 19:00 планируют провести тематическую сезонную ярмарку «Новогодняя».



С 21 по 23 декабря в микрорайоне Львовский на улице Железнодорожная, 10, с 9:00 до 20:00 пройдет ярмарка выходного дня «Предновогодняя».



«С 28 по 30 декабря на улице Большая Серпуховская, 19, с 11:00 до 19:00 – тематическая ярмарка выходного дня «Новогодняя». В микрорайоне Львовский на улице Железнодорожная, 10, с 9:00 до 20: 00 – тематическая ярмарка выходного дня «Новогодняя»», – дополняется в материале.