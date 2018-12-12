РИАМО - 12 дек. Губернатор Московской области Андрей Воробьев подарил учащимся школы искусств имени Чайковского в Клину красные елочные игрушки с надписью «Зима в Подмосковье», передает в среду корреспондент РИАМО.

В среду Воробьев посещает с рабочим визитом Клин. Губернатор осмотрел крупнейшее профессиональное образовательное учреждение региона «Подмосковье», после чего пообщался с представителями учебных заведений и крупных компаний, студентами. Также глава региона посетил детскую школу искусств имени Чайковского.

«Мы хотим, чтобы в Подмосковье приезжало много разных гостей. Я привез вам шары, давайте повесим их на елку. Всем здоровья и успехов! Больше улыбок и песен! Спасибо за теплый прием», - сказал Воробьев.

После губернатор раздал ребятам красные шары с надписью «Зима в Подмосковье». Затем дети, облаченные в русские народные костюмы, спели песни и устроили хоровод вокруг трехметровой елки.

Далее глава региона посмотрел репетицию новогоднего утренника и осмотрел реконструированное здание школы искусств.

«У нас завтра открытие Года театра. Мне очень приятно, что я присутствую сегодня на сцене и общаюсь с вами. В 2019 году начнет работу новое здание, там будет большая красивая сцена, концертный зал», - сказал Воробьев.

Детская школа искусств в Клину - одно из старейших учебных заведений Подмосковья, которое работает с 1935 года. В 2016 году учреждение было реконструировано. В 2019 году планируется достроить новый корпус, стоимость работ составляет около 350 миллионов рублей. После реконструкции общая площадь ДШИ в Клину вырастет в три раза, до 10,4 тысячи квадратных метров. В новом корпусе будет устроен хореографический зал, просторные кабинеты для индивидуальных занятий и концертный зал на 350 мест.

Ранее губернатор Андрей Воробьев представил программу «Зима в Подмосковье». Она знакомит россиян с уникальными площадками, памятными местами, историческими сооружениями и старинными зданиями, которые расположены в Московской области.