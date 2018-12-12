РИАМО - 12 дек. На выставке «Тропический кисс» в столичном «Аптекарском огороде» в среду посетители смогут увидеть котенка самой редкой породы домашней кошки в мире — Саванна F1, говорится в сообщении пресс-службы Ботанического сада МГУ.

«12 декабря в 12:00 на выставку «Тропический кисс» в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» приедет котенок самой редкой породы домашней кошки в мире — Саванна F1. Малыш пробудет в саду до 20:00 вместе с котенком сервала Салли и чаузи Мавриной», - говорится в сообщении.

Домашние кошки Саванна F1 без преувеличения являются самыми удивительными, редкими, большими и дорогими в мире. Цель их разведения состояла в том, чтобы создать крупную кошку с потрясающе изящной формой тела, экзотическим окрасом и интеллектуальной развитостью Африканского Сервала, но с более покладистым характером домашней кошки. Порода официально признана международной организацией TICA.

Впервые саванна была выведена в середине 1980-х годов. Селекционерам понадобилось более десяти лет для получения кошек, похожих на маленьких сервалов. Заводчик бенгалов Джуди Фрэнк скрестил самца сервала с домашней сиамской кошкой, в результате чего 7 апреля 1986 года и получилась первая Саванна.

Внешне Саванна напоминает минигепарда. Благородная осанка, необычно крупные уши, длинные ноги и поразительный гепардовый окрас. Шерсть короткая и очень мягкая – не требует особого ухода и не доставляет хлопот даже во время линьки. Размер Саванны зависит от поколения – процента содержания крови Сервала. Максимальный вес — 14 килограммов.