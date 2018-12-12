РИАМО - 12 дек. Новый пятизвездочный отель Radisson Blu «Олимпийский» на 379 номеров открылся в столице, он расположен на Самарской улице, в состав комплекса также вошли бизнес-центр и паркинг, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

«Новый отель Radisson Blu «Олимпийский» разместился в офисно-гостиничном комплексе «Новион», расположенном между Олимпийским проспектом и проспектом Мира по адресу: Самарская улица, дом 1. Общая площадь комплекса составляет 68,9 тысячи квадратных метров, высота – 125 метров», - говорится в сообщении

Строительство комплекса было начато в 2008 году, однако было приостановлено в связи с финансовыми трудностями предыдущего собственника – «Банка Москвы». Возобновилось строительство в 2014 году после перехода проекта в собственность группы «Сафмар». В 2018 году комплекс был введен в эксплуатацию.

Помимо гостиницы (32 тысячи квадратных метров), в состав комплекса вошли бизнес-центр (25 тысяч квадратных метров) и паркинг (12 тысяч квадратных метров).

Как отметил мэр Москвы Сергей Собянин, в предстоящие новогодние праздники загрузка московских гостиниц вновь достигла пиковых значений – забронировано 90% номеров. Огромный контраст с ситуацией десятилетней давности, когда новогодние праздники считались «низким сезоном», а гостиницы были заполнены едва ли на треть.

«Поэтому правительство Москвы поощряет строительство новых гостиниц всех ценовых категорий – от доступных, но качественных хостелов до отелей категории «5 звезд». За последние годы в городе открылось более 50 новых гостиниц», - подчеркнул мэр.

Оператором нового пятизвездочного отеля под брендом Radisson Blu стала одна из крупнейших в мире гостиничных групп – Radisson Hotel Group. В Москве под данным брендом работают два отеля: «Белорусская» и вновь открытый «Олимпийский».

Номера отеля расположены в башне комплекса «Новион», начиная с 14 этажа. Таким образом, этот отель вошел в пятерку самых высоких гостиниц Москвы наряду с бутик-отелем «Триумф Палас», гостиницами «Украина», «Swissоtel Красные холмы» и «Ленинградская».

Из окон отеля открывается панорамный вид на Москву – Кремль, Останкинскую телебашню, небоскребы «Москва-Сити», сталинские высотки, Екатерининский парк и многие другие достопримечательности столицы.

В отеле имеются 379 номеров, в том числе 75 номеров категории «люкс». В отделке номеров и холлов использованы натуральные материалы, цветовая гамма – теплая, лаконичная, располагающая к спокойному отдыху посреди шумного мегаполиса. Коридоры, номера и конференц-зона отеля украшены работами студентов и выпускников Московского государственного академического художественного института имени В.И. Сурикова.

В отеле расположен первый в Москве ресторан мировой сети Fire Lake, известной своими фирменными блюдами, приготовленными на открытом огне. Традиционно рестораны этой сети отдают предпочтение натуральным продуктам местного производства.

К услугам гостей гостиницы – фитнес-центр, спа-центр с мини-бассейнами и паркинги на 672 машино-места.

Внутри гостиницы «Националь»: зеркало из Аничкова дворца и бассейн под крышей>>