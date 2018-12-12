РИАМО - 12 дек. Специалисты управлением Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям приостановили оформление племенных коз в московском аэропорту «Домодедово», поступивших из США, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«На пограничном контрольном ветеринарном пункте ЗАО «Домодедово-Карго» было приостановлено оформление живых племенных коз, в количестве девяти голов, поступивших из Соединенных Штатов Америки в сопровождении ветеринарного сертификата и авианакладной», – говорится в сообщении.

При проведении пограничного ветеринарного контроля установлено отсутствие согласования на ввоз с территориальным управлением Россельхознадзора в местах таможенного оформления.

Девятого декабря 2018 года груз оформлен после возбуждения дела об административном правонарушении в отношении грузополучателя.