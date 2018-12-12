РИАМО - 12 дек. Архитектурный совет Москвы одобрил архитектурно-градостроительное решение объекта капитального строительства - многофункционального комплекса рядом с площадью Киевского вокзала, передает в среду корреспондент РИАМО.

Согласно пресс-материалам к заседанию, многофункциональный комплекс с подземной автостоянкой планируется построить по адресу: Западный административный округ, Дорогомилово, Киевская улица, дом 14. Заказчик – АО «Автокомбинат №1». Проект выполняет организация «ТПО «Резерв».

«Архитектурным советом одобрен проект многофункционального комплекса, состоящего из четырех корпусов апартаментов и одной офисной башни», - отметил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

В свою очередь глава ТПО «Резерв» Владимир Плоткин рассказал, что пять корпусов сформируют полноценный квартал с внутренним «зеленым» двором.

«Планируется активно использовать подземное пространство. Под всем кварталом разместится торговый центр, через который может будет пройти от Киевского вокзала фактически к Дорогомиловскому рынку», - отметил Плоткин.

При этом, ведущий архитектор бюро «Остоженка» Андрей Гнездилов отметил, что объемы застройки в этом месте превышены, «хотя архитектура проекта хороша».

Многофункциональный комплекс с подземной автостоянкой общей площадью около 150 тысяч квадратных метров планируется построить на месте «Автокомбината №1». Комплекс будет состоять из пяти корпусов, один из которых будет отведен под офисы, а четыре - под апартаменты. Корпуса будут объединены подземной зоной с объектами торговли и автостоянкой.