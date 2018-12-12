РИАМО - 12 дек. По итогам 2018 года столица примет более 23 миллионов туристов, что в два раза больше, чем в 2010 году, в итоге от сферы туризма город получит 112 миллиардов рублей в виде налогов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«В 2018 году наш город примет 23,5 миллионов туристов – почти в два раза больше, чем в 2010 году. Эти люди переночуют в Москве, сфотографируются, где-нибудь посидят, что-нибудь купят, посмотрят пьесу или сходят на футбол. На фестивальных площадках «Московских сезонов» побывает больше 90 миллионов москвичей и гостей столицы», — написал Собянин на своем персональном сайте.

Он добавил, что благодаря этому столичные гостиницы, рестораны, театры, магазины и стадионы заработают в 2018 году 817 миллиардов рублей, большая часть этих средств пойдет на зарплаты работников.

«А 112 миллиардов рублей в виде налогов пополнят городской бюджет. Для сравнения – всего несколько лет назад поступления в бюджет от туризма были почти в четыре раза меньше», — подчеркнул мэр.

Он отметил, что на эти средства можно построить новую линию метро или целый год финансировать программу реновации.

Кроме того, развитие туризма приносит не только деньги, но и признание и уважение миллионов людей.

«Уже сегодня Instagram, National Geographic, Time, CNN и прочие авторитетные издания наперебой включают Москву в свои рейтинги лучших мест для путешествий. Это дорогого стоит», — пояснил Собянин.

Он отметил, что привлечению туристов в город способствовало благоустройство столицы и разнообразие мероприятий, которые делались в первую очередь для жителей: благоустройство улиц и парков, фестивали и праздники, улучшение работы транспорта и повышение безопасности.

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