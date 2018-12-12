РИАМО - 12 дек. Производство картофеля на территории Московской области к 2021 году намерены увеличить до 380 тысяч тонн в год, а валовой сбор овощей должен достигнуть 385 тысяч тонн, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

«Что касается KPI по валовому сбору картофеля - 380 тысяч тонн картофеля мы должны производить к 2021 году», - сказал Разин на заседании расширенной коллегии министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Он добавил, что также к 2021 году валовой сбор овощей должен достигнуть 385 тысяч тонн.

Как отмечается в презентации к выступлению, в 2018 году сбор картофеля в Московской области превысил 350 тысяч тонн.