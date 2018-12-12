РИАМО - 12 дек. Архитектурный совет Москвы одобрил проект по строительству жилого комплекса со 150-метровой башней в Сетуньском проезде, передает в среду корреспондент РИАМО.

Согласно пресс-материалам к заседанию, заказчик проекта – ООО «Управляющая компания «Доминанта». Концепцию многофункционального комплекса разработало архитектурное бюро Сергея Скуратова.

«Коллеги, давайте согласимся, концепция убедительная. Хорошая сильная работа Сергея Скуратова», - сказал в ходе заседания главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Эксперты поддержали архитектурную концепцию многофункционального жилого комплекса, расположенного по адресу: 1-й Сетуньский проезд, владения 6-10.

В рамках разработанной концепции предполагается возвести четыре корпуса различной высоты - 33 метров, 75 метров, 95 метров и 154 метра. Общая площадь комплекса составит 86,7 тысячи квадратных метров.