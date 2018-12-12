РИАМО - 12 дек. Ссора на строительном рынке в поселке Мострентген новой Москвы закончилась поножовщиной, пострадавший мужчина с множественными ранениями смог самостоятельно обратиться в медучреждение, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы столичного главка МВД РФ.

По его словам, в службу «02» из медучреждения поступила телефонограмма о самостоятельном обращении к ним 10 декабря в 20:33 и госпитализации с множественными колото-резаными ранениями мужчины 1983 года рождения.

«Установлено, что данные ранения пострадавший получил 10 декабря в 18:00 по адресу: Москва, поселок Мострентген, строительный рынок, в ссоре от неизвестного», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».