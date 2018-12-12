РИАМО - 12 дек. Специалисты управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям приостановили оформление смеси бараньего жира, поступившей в Московский регион из Сингапура, из-за проблем с ветдокументами, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«В международном аэропорту «Шереметьево» на пограничном контрольном ветеринарном пункте ООО «Шереметьево-Карго» было приостановлено оформление партии смеси бараньего жира, поступившей из Сингапура в сопровождении авианакладной», – говорится в сообщении.

При проведении пограничного ветеринарного контроля установлено, что подконтрольный груз поступил на территорию Евразийского Экономического союза без документа, подтверждающего его дезинфицирующую обработку.

Груз будет оформлен после предоставления документа, подтверждающего его дезинфицирующую обработку. В случае не предоставления документов, груз будет возвращен грузоотправителю.