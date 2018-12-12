РИАМО - 12 дек. Полицейскими подмосковных Химок задержан местный житель, подозреваемый в мошенничестве, установлена его причастность к совершению трех преступлений, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

В УМВД России по городскому округу Химки обратился житель Самарской области с сообщением о том, что генеральный директор одной из организаций округа обманным путем похитил у него деньги. Сумма причиненного материального ущерба составила более 320 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД задержан 33-летний местный житель, подозреваемый в совершении мошенничества», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, полицейскими установлено, что злоумышленник ввел заявителя в заблуждение – под предлогом реализации через принадлежащую ему организацию автозапчастей получил от потерпевшего денежные средства, но в оговоренный счетом-договором срок, взятые на себя обязательства не исполнил и полученные деньги не вернул.

«В настоящее время установлена причастность злоумышленника к совершению трех аналогичных эпизодов на территории округа. Общая сумма причиненного материального вреда составила более 950 тысяч рублей», – добавила Петрова.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.