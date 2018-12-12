РИАМО - 12 дек. Московская область планирует увеличить производство продовольственной ржи, природно-экономические условия региона позволяют обеспечивать перерабатывающие предприятия данным сырьем на 100%, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

«Есть определенный дефицит ржи продовольственной. Мы перед собой в министерстве сельского хозяйства у сельхозпроизводителей ставим задачу по увеличению производства ржи», - сказал Разин на заседании расширенной коллегии министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Он отметил, что дефицит продовольственной ржи наблюдается не только в Московской области, но и в целом по стране.

«Природно-экономические условия, особенно севера и северо-запада Московской области, позволяют выращивать рожь продовольственную по продовольственной технологии и обеспечивать наши перерабатывающие предприятия данным сырьем на 100%», - добавил Разин.