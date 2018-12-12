РИАМО - 12 дек. Автомобиль Range Rover, в салоне которого находились два детских кресла и самокат, украли в центре Москвы, возбуждено уголовное дело, сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по столице.

Он отметил, что 11 декабря в ОМВД России по району Хамовники поступило сообщение об угоне машины с 3-й Фрунзенской улицы.

«Женщина 1986 года рождения заявила, что в период с вечера 10 декабря до утра 11 декабря по адресу: 3-я Фрунзенская улица, дом 7 неизвестный похитил ее автомобиль Range Rover Sport, в котором находились два детских кресла и детский самокат», - сказал собеседник агентства.

По его словам, материальный ущерб составил более 1 миллиона рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело о краже.