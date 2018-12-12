РИАМО - 12 дек. Подмосковные следователи проверяют информацию о пожарах в аварийных домах в поселке Орудьево Дмитровского городского округа, предполагается, что возможно нарушение жилищных прав граждан, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Московской области.

В эфире одного из федеральных телеканалов 11 декабря вышел сюжет о том, что в поселке Орудьево Дмитровского городского округа периодически горят аварийные дома местных жителей, стоявших на очереди по расселению из ветхого жилья. Жители предполагают, что дома намеренно поджигают, чтобы не выдавать новое жилье. Местные власти отказывают людям в получении жилья.

«По данному сообщению СМИ следственным отделом по городу Дмитров ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - говорится в сообщении.