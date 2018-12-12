РИАМО - 12 дек. Московская область выходит на полное самообеспечение овощами защищенного грунта, в перспективе Подмосковье сможет выйти и на 60% самообеспеченности для всего Московского региона, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

«На сегодня прогноз производства овощей защищенного грунта — 60 тысяч тонн (в 2018 году - ред.). Мы выходим на полное обеспечение по овощам защищенного грунта из расчета 13 килограммов овощей на душу населения», - сказал Разин на заседании расширенной коллегии министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Он отметил, что в перспективе при выходе на проектную мощность нескольких строящихся в регионе тепличных комплексов Подмосковье сможет выйти на 60% самообеспеченности овощами защищенного грунта жителей Московского региона.