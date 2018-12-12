РИАМО - 12 дек. Столичные полицейские задержали женщину по подозрению в присвоении денежных средств организации, материальный ущерб составил более 4 миллионов рублей, сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.

В дежурную часть поступило заявление от представителя одной из столичных организаций. Она рассказала, что при проведении ревизии обнаружила недостачу денежных средств на расчетном счету организации. Материальный ущерб составил более 4 миллионов рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемую на Летниковской улице. Установлено, что злоумышленница работала в организации бухгалтером и, являясь материально ответственным лицом, завладела принадлежащими организации денежными средствами, сняв их с корпоративной банковской карты», - говорится в сообщении.

Похищенными денежными средствами злоумышленница распорядилась по своему усмотрению.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 160 УК РФ «Присвоение или растрата». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.