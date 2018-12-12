РИАМО - 12 дек. Подмосковные власти планируют провести модернизацию всех техникумов в регионе и развивать их сотрудничество с флагманскими компаниями, сообщил в среду губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В среду Воробьев посещает с рабочим визитом Клин. Губернатор осмотрел крупнейшее профессиональное образовательное учреждение региона «Подмосковье», где готовят кадры в том числе и для автопроизводителя Mercedes-Benz. У колледжа семь корпусов, которые расположены в Клину, Солнечногорском районе и Лобне. После глава региона пообщался с представителями учебных заведений и крупных компаний, студентами. Также в ходе поездки планируется осмотр детской школы искусств имени Чайковского.

«Важная встреча. Аксель (Бензе, генеральный директор ООО «Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг Рус» - ред.), хочу вас и Mercedes поблагодарить. С вашим приходом много важного начало происходить, в том числе, в профессиональном образовании. У нас 49 колледжей, мы поставили задачу каждый техникум модернизировать, <...> чтоб выпускники были востребованы. У нас конкурс в техникуме от четырех до семи человек на место. Наша задача - модернизировать и тесно работать с корпорациями, с инвесторами. В 2019 году планируем 10 (техникумов - ред.) модернизировать и в следующие годы по 10 каждый год», - сказал Воробьев в ходе встречи.

Губернатор отметил, что подмосковные колледжи взаимодействуют не только с Mercedes, но и с компанией Danone, «Аэрофлотом», аэропортами «Шереметьево» и «Жуковский».

«Я надеюсь, что наши партнеры будут и дальше сотрудничать», - заключил Воробьев.

Завод Mercedes-Benz строится в индустриальном парке «Есипово» в Солнечногорском районе. Сначала на заводе будут выпускать седаны E-класса, затем - внедорожники GLE, GLC и GLS. Первый автомобиль планируют собрать в конце первого квартала 2019 года.

В рамках соглашения с «Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг Рус» колледж «Подмосковье» готовит работников по пяти специальностям: оператор кузовного цеха, цехов покраски и сборки, электрик, сварщик. Для этого создано шесть современных лабораторий и мастерских, разработано 16 рабочих программ.