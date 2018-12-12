РИАМО - 12 дек. К 2021 году в Московской области планируют увеличить производство продовольственной пшеницы до 200 тысяч тонн, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин на заседании расширенной коллегии министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

«Задача стоит к 2021 году производить на территории Московской области 200 тысяч тонн пшеницы продовольственной. В Подмосковье имеется потребность в производстве продовольственной пшеницы», - сказал Разин.

Он уточнил, что валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в Московской области к 2021 году должен составить 500 тысяч тонн в год. Все необходимые предпосылки для этого в регионе имеются.