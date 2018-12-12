РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 12 дек. В среду из подмосковного Красногорска на распределительный пункт в Железнодорожный отправили призывников, всего в осенний призыв отправятся служить более 170 юных жителей горокруга, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

«Очередная партия новобранцев в ближайшее время пополнит ряды Вооруженных сил России. В среду, 12 декабря, с красногорского стадиона «Зоркий» они отправились на распределительный пункт в Железнодорожный. Всего за время осеннего призыва из городского округа Красногорск в этом году (2018 году – ред.) на службу в армию отправятся 174 новобранца», – говорится в сообщении.

Красногорских призывников проводили глава городского округа Эльмира Хаймурзина и военный комиссар Красногорска Николай Коротких.

«Чтобы за год службы вы стали крепче телом и духом, и вернулись домой к родным и близким здоровыми и сильными», – сказала Хаймурзина.