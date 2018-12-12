РИАМО - 12 дек. Госадмтехнадзор Московской области начал проводить операцию с условным названием «Комфортный Новый год», в ее рамках инспекторы проверят содержание новогодних украшений и мест зимнего отдыха, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Операция с условным названием «Комфортный Новый год» началась в Подмосковье. На территории муниципальных образований Московской области запланировано к установке более 130 тысяч элементов праздничного новогоднего украшения. В связи с этим Госадмтехнадзор начал проверки содержания и состояния этих объектов», – говорится в сообщении

Проверят инспекторы и содержание новогодних рынков, елочных базаров, места праздничных гуляний. В рамках операции они будут следить за состоянием и содержанием всех подобных объектов.

При проверке объектов освещения будет проверено его рабочее состояние, отсутствие поврежденных участков. При проверке территорий елочных базаров и мест новогодних гуляний – организацию уборки наледей, своевременность и качество уборки снега и мусора, согласованность размещения торговых и иных временных сооружений с органами местной власти, а также их соответствие Закону о благоустройстве в Московской области.

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