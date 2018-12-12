РИАМО - 12 дек. К 2021 году в Московской области планируют увеличить валовой сбор зерновых и зернобобовых культур до 500 тысяч тонн в год, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин на заседании расширенной коллегии министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

«Мы определили перспективы на ближайшие два года. На 2021 год поставили перед собой, так называемый, KPI. Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур должен быть к 2021 году не менее 500 тысяч тонн», - сказал Разин.

Он добавил, что все необходимые предпосылки для этого в регионе имеются.

«Это и уход земель в оборот, это и повышение урожайности, это и увеличение площадей под зерновые и зернобобовые культуры», - подчеркнул Разин.

На текущий год валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в Подмосковье составил 412 тысяч тонн.