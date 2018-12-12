РИАМО – 12 дек. Сотрудники полиции в Ленинском районе совместно с коллегами из управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Подмосковью задержали 39-летнего мужчину, подозреваемого в хранении более 100 граммов наркотиков, по данному факту возбудили уголовное дело, сообщается на официальном сайте Главного управления МВД России по Московской области.

«В ходе личного досмотра у злоумышленника обнаружен и изъят сверток из полимерного материала с порошкообразным веществом. Результаты химического исследования показали, что изъятое является наркотическим средством – героином, общей массой около 100 граммов. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»», – говорится в сообщении.

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

«В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – заключается в материале.