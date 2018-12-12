РИАМО - 12 дек. На северо-востоке Москвы пресекли нарушение земельного законодательства, рабочие демонтировали незаконную постройку на улице Станционная, владение 4а, говорится в сообщении пресс-службы столичной Госинспекции по недвижимости.

«Вблизи МЦК «Окружная» без разрешительной документации была размещена станция технического обслуживания автомобилей с автомойкой. Земельный участок под строительство или реконструкцию не предоставлялся», - говорится в сообщении.

Органами исполнительной власти города Москвы приняты меры по пресечению правонарушения. Незаконное строение автотехнической станции ликвидировано.