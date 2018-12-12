РИАМО - 12 дек. Дом Верещагиной, где снимали эпизод фильма «Анна на шее» по рассказу Антона Чехова, обрел нового собственника, по итогам торговой сессии, владельцем объекта стал индивидуальный предприниматель Давид Романов, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента по конкурентной политике.

Руководитель департамента города по конкурентной политике Геннадий Дегтев отметил, что по условиям сделки победитель аукциона обязуется провести на объекте реставрационные работы.

«Новому собственнику предстоит восстановить Дом Верещагиной начала XIХ века по архивным материалам. Определено и будущее назначение – офисное здание. На все виды работ отводится не более пяти лет», – сказал Дегтев.

Проект ремонтно-реставрационных работ будет готов в ближайшее время, поделился планами Романов.

«Работы на объекте много, до наших дней сохранился только каменный фундамент. Проект восстановительных работ будет готов в ближайшее время, объемы не страшат – у нас есть опыт работ по возведению различных зданий. В будущем планируем использовать здание под размещение своего офиса», – дополнил Романов.

Объект расположен в десяти минутах от метро «Улица 1095 года» по адресу: переулок Средний Трехгорный, дом 6/20, строение 1. Площадь строения составляет 254 квадратных метра.

Одноэтажный дом на углу Среднего Трехгорного и Нововаганьковского переулков был построен для секунд-майора Алексея Афанасьевича Верещагина еще в допожарное время – в 1806-1811 годы, позже перешел его жене.

Дом был похож на загородную палладианскую виллу с четырехколонным ионическим портиком. Капители колонн и строгая кованная решетка портика были выполнены в ампирном стиле. В доме располагались кабинеты, гостиная с угловыми печами, бальный зал. В 1953-54 годы здесь снимали эпизод из фильма «Анна на шее». Позже, в 1980 году на объекте произошел пожар. Во время второго пожара в 1996 году от дома остался один каменный фундамент.