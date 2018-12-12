РИАМО - 12 дек. С начала этого года в Подмосковье потратили около 90 миллионов рублей на отлов и содержание безнадзорных животных, а также на ветеринарные услуги для них, сообщил в среду начальник Главного управления ветеринарии Московской области – главный государственный ветеринарный инспектор региона Максим Ереза.

В среду прошло расширенное заседание комитета Мособлдумы по вопросам аграрной политики и потребительского рынка. Участники обсудили исполнение органами местного самоуправления полномочий в области обращения с безнадзорными животными.

«В 2017 году субвенций было потрачено около 57 миллионов рублей. На сегодняшний момент у нас освоено порядка 90 миллионов рублей, мы ожидаем 100% исполнения, связано это с тем, что еще не до конца закрыты контракты, а также заложен фонд оплаты труда для специалистов», - сказал Ереза в ходе заседания.

По его словам, в этом году 62 органа местного самоуправления в Подмосковье обратились с заявками на получение средств на отлов животных и ветеринарные услуги для них. Было заключено 85 муниципальных контрактов.

«На сегодняшний момент в полном объеме использовали средства субвенции Щелково, Шатура, Павловский Посад, Дмитров, Истра, Шаховская, Коломна, Можайск, Королев», - добавил Ереза.

На организацию мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, а также на ветеринарные услуги для них в 2018 году в Подмосковье было выделено более 120 миллионов рублей.