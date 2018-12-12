РИАМО - 12 дек. Для выращивания картофеля и овощей открытого грунта инвестору в Дмитровском городском округе Подмосковья передали земельный участок более 1,7 тысячи гектаров, на нем будет выращиваться 50 тысяч тонн овощей в год, говорится в сообщении пресс-службы Минмособлимущества.

«МосАгроФуд-Д» развивает овощной бизнес в Дмитровском городском округе. Еще 1725 гектаров областной земли в Синьковском сельском округе передано инвестору для развития данного направления, а именно выращивания картофеля и овощей открытого грунта», - уточняется в сообщении.

Как отметил исполняющий обязанности министра имущественных отношений Московской области Алексей Вьюрков, инвестор планирует приобрести сельхозтехнику, построить теплицы для выращивания рассады, центр переработки овощей и овощехранилища, а после выхода на полную мощность - производить 50 тысяч тонн овощей в год.

«Реализовать проект планируется до 2027 года. Объем налоговых и неналоговых поступлений, предполагаемых к уплате за время реализации проекта с 2018 по 2027 год, составит более 160 миллионов рублей. Также в Дмитровском городском округе появится 50 рабочих мест», - добавил Вьюрков.