РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 12 дек. В городском округе Люберцы проходит конкурс на лучшее новогоднее оформление, заявки для его участия предприятия и учреждения могут подать до 20 декабря, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий на своей официальной странице в Instagram.

«Конкурс на лучшее новогоднее оформление стартовал в городском округе Люберцы. Приглашаются УК, ТСЖ, ЖСК, ПЖСК, образовательные учреждения, учреждения спорта и культуры, предприятия торговли. Конкурс пройдет по 12 номинациям. До 20 декабря 2018 года направляйте заявки в администрацию округа на адрес электронной почты: admluberblag@yandex.ru», – отметил Ружицкий.

Он добавил, что дополнительную информацию можно узнать по телефонам: 8(495)503-35-98, 8(495)720-16-24 и 8(495)514-94-14.

«Итоги подведем в январе 2019 года. Давайте встретим Новый год ярко!» – заключил Ружицкий.