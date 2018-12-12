РИАМО - 12 дек. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов пожелал жителям в День Конституции РФ стабильности, крепкого здоровья и успехов в труде, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

«Уважаемые жители Московской области! От имени депутатов Московской областной думы и себя лично сердечно поздравляю вас с одним из самых важных праздников нашего государства – Днем Конституции Российской Федерации! Двадцать пять лет назад россияне сделали исторический выбор, положивший начало демократическим преобразованиям», – говорится в поздравлении Брынцалова.

Он отметил, что основной закон страны является надежным гарантом равных прав, свобод, интересов граждан, духовных ценностей нации, дает нам возможность реализовывать свой потенциал в общественной, политической, социальной и экономической жизни.

Брынцалов пожелал жителям стабильности, уверенности в завтрашнем дне, крепкого здоровья, благополучия, счастья и дальнейших успехов в труде.

День Конституции отмечается в России 12 декабря. Конституция Российской Федерации была принята всенародным голосованием в 1993 году, а с 1994 года указом президента России 12 декабря был объявлен государственным праздником.