РИАМО - 12 дек. В целях развития агротуризма в подмосковном Волоколамском районе планируется увеличить количество фермерских хозяйств, которые могут посещать туристы, сообщил в интервью официальному порталу правительства Московской области глава района Михаил Сылка.

«Агротуризм - новый тренд времени. Москвичи, устав от жизни в мегаполисе, стремятся уединиться, попробовать натуральной, здоровой пищи и посмотреть, как она производится. Агротуристы могут заказать у нас туры с проживанием, например, в крестьянско-фермерском хозяйстве «Ольгино», на базе отдыха «Зубово» или однодневные туры. Интерес туристов к агротуризму растет, поэтому будем увеличивать количество фермерских хозяйств, готовых их принимать», - добавил Сылка.

По его словам, помимо своих фермерских продуктов, хозяйства предлагают отдыхающим проникнуться сельским укладом жизни, например, сходить на рыбалку или охоту.

Ранее Сылка сообщил, что питомник Московского зоопарка, расположенный в Волоколамском районе, планируют включить в туристические маршруты и в программу «Зима в Подмосковье».

Программу «Зима в Подмосковье» ранее представил губернатор Андрей Воробьев. Она знакомит россиян с уникальными площадками, памятными местами, историческими сооружениями и старинными зданиями, которые расположены в Московской области.