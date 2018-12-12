© пресс-служба администрации г.о. Электросталь
На площади Ленина в Электростали установили новогоднюю елку.
© пресс-служба администрации г.о. Электросталь
Улицы муниципалитета полностью оформлены к празднику.
© пресс-служба администрации г.о. Электросталь
Фасады зданий украсили яркими новогодними гирляндами.
© пресс-служба администрации г.о. Электросталь
Бульвары и скверы превратились в сказочные дорожки для зимних прогулок.
© пресс-служба администрации г.о. Электросталь
Светящиеся фигурки дарят горожанам ощущение праздника.
© пресс-служба администрации г.о. Электросталь
Также разноцветными фонариками украсили городские деревья.
© пресс-служба администрации г.о. Электросталь
На фото: новогоднее оформление улиц в Электростали.
© пресс-служба администрации г.о. Электросталь
На фото: новогоднее оформление улиц в Электростали.
© пресс-служба администрации г.о. Электросталь
На фото: новогоднее оформление улиц в Электростали.
© пресс-служба администрации г.о. Электросталь
На фото: новогоднее оформление улиц в Электростали.
© пресс-служба администрации г.о. Электросталь
На фото: новогоднее оформление улиц в Электростали.
© пресс-служба администрации г.о. Электросталь
На фото: новогоднее оформление улиц в Электростали.
© пресс-служба администрации г.о. Электросталь
На фото: новогоднее оформление улиц в Электростали.
© пресс-служба администрации г.о. Электросталь
На фото: новогоднее оформление улиц в Электростали.
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