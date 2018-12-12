РИАМО - 12 дек. Конфликт произошел в центре Москвы между группой неизвестных и двумя друзьями, в ходе него последние лишились денег и телефонов, грабители скрылись на такси, сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по столице.

Он отметил, что 11 декабря в 01:30 в дежурную часть ОМВД России по Басманному району Москвы обратился молодой человек 1995 года рождения.

«Он рассказал, что за десять минут до этого он с другом шел по Большой Почтовой улице. Около дома №38/1 к ним подошли пятеро неизвестных и попросили купить в аптеке какие-то препараты. Друзья отказались и произошел конфликт, после которого они не обнаружили денежные средства и мобильные телефоны, а неизвестные скрылись на автомобиле такси», - сказал собеседник агентства.

По его словам, материальный ущерб составил 120 тысяч рублей. По данному заявлению полиция проводит проверку.