РИАМО – 12 дек. Московское областное УФАС России рассмотрело сведения, представленные ГБУ «Психоневрологический интернат №2», в отношении ООО «Дальрегионзаказ» для включения в реестр недобросовестных поставщиков, по результатам рассмотрения фирму внесут в реестр, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы РФ по Московской области.

Согласно представленным сведениям, учреждение заключило с обществом контракт на выполнение работ по текущему ремонту здания социального назначения. В связи с нарушением ООО «Дальрегионзаказ» условий исполнения контракта ГБУ «Психоневрологический интернат №2» расторгло контракт в одностороннем порядке. Соблюдение порядка расторжения контракта подтверждено документами и сведениями.

«Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, управление к выводу, что сведения в отношении ООО «Дальрегионзаказ» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков», – отмечается в сообщении.

Также на заседании комиссии Московского областного УФАС ООО «Дальрегионзаказ» не представило документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок.