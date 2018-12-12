РИАМО - 12 дек. В Подмосковье и Москве на вечер среды и на 13 декабря объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за гололедицы, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» – это третий из пяти уровней опасности, он обозначает потенциально опасную погоду. На территории Подмосковья и Москвы его объявили на 24 часа с 21:00 среды.

Такой же уровень опасности объявили на территории Костромской, Калужской, Рязанской областей Центрального федерального округа.

В ночь со среды на четверг в Москве и Подмосковье начнется снегопад, который продлится целый день, за это время в регионе может выпасть около 10 сантиметров снега.

Также сильная гололедица, местами сильная, ожидается в Московском регионе с 13 декабря из-за похолодания.