РИАМО - 12 дек. Волоколамский район Подмосковья может стать площадкой для проведения различных исторических фестивалей регионального и всероссийского масштаба, данный вопрос сейчас прорабатывается с областным министерством культуры, сообщил в интервью официальному порталу правительства Московской области глава района Михаил Сылка.

«Чем больше здесь будет проходить региональных и всероссийских мероприятий, тем больше людей узнают о Волоколамске. Поэтому сейчас прорабатываем вопрос с министром культуры Московской области о том, какие мероприятия можно проводить в районе. Например, здесь однозначно могли бы прижиться исторические фестивали. Кроме того, в популяризации наших точек притяжения готова содействовать министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Ирина Плещева. С ней также обсуждается возможность проведения различных мероприятий не только регионального, но и всероссийского масштаба», - сказал Сылка.

Он добавил, что в Волоколамском районе ежегодно проходит ряд крупных мероприятий, среди которых - международный кинофестиваль военно-патриотического фильма «Волоколамский рубеж».

«Кроме того, мы ведем переговоры о возобновлении проведения реконструкции боевых действий «Поле боя» в деревне Нелидово. Раньше это мероприятие собирало в выходные дни более 9 тысяч зрителей разного возраста. Также возрождаем традиционные ярмарки у стен Иосифо-Волоцкого монастыря», - добавил Сылка.

Ранее Сылка сообщил, что питомник Московского зоопарка, расположенный в Волоколамском районе, планируют включить в туристические маршруты и в программу «Зима в Подмосковье».

Программу «Зима в Подмосковье» ранее представил губернатор Андрей Воробьев. Она знакомит россиян с уникальными площадками, памятными местами, историческими сооружениями и старинными зданиями, которые расположены в Московской области.