РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 дек. Ежеквартальный муниципальный форум «Управдом» пройдет в подмосковном Подольске 13 декабря, на нем жители смогут задать свои вопросы по ЖКХ, сообщается в группе «Общественная палата городского округа Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Приглашаем принять участие в работе итогового ежеквартального муниципального форума «Управдом» по вопросам ЖКХ Подольска, который состоится 13 декабря в концертном зале администрации на улице Кирова, 4. Начало в 15:00», – говорится в сообщении.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Вход свободный.