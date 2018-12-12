РИАМО (КОРОЛЕВ) - 12 дек. В Королеве с начала 2018 года предотвращено 2469 аварий внутриквартирного газового оборудования, столько предписаний выписали и устранили сотрудники газовой службы, сообщил первый заместитель руководителя городской администрации муниципалитета Олег Даниленко в своем аккаунте в Instagram.

Жители городского округа в этом году заключили 16952 договора на обслуживание внутриквартирного газового оборудования (ВКГО), 990 из них – в ноябре.

«В Королеве 2469 аварий предотвращено в результате своевременно проведенных проверок газового оборудования с начала года (2018 года – ред.). Именно такое количество предписаний выписано и устранено сотрудниками газовой службы в ходе проведения комплексных проверок. Выявлено и ликвидировано 225 утечек на газопроводе», – написал Даниленко.

Кроме того, в текущем году выполнен осмотр внутридомового газового оборудования в 660 домах, в которых расположено почти 41 тысяча квартир. Также проведено более 5 тысяч проверок ВКГО.

Сообщить о плохом состоянии газового оборудования можно в ЕДС по многоканальному телефону: 8(499)929-99-99, через сайт www.eds-korolev.ru или скачать и использовать мобильное приложение «ЕДС Королев», которое доступно в App Store и Google Play.