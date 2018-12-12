РИАМО – 12 дек. В Московской области в этом году вакцинировали от бешенства почти 10 тысяч безнадзорных животных, сообщил в среду начальник главного управления ветеринарии Московской области – главный государственный ветеринарный инспектор ргеиона Максим Ереза.

Он выступил в среду на расширенном заседании комитета Мособлдумы по вопросу исполнения органами МСУ полномочий в области обращения с безнадзорными животными.

«На сегодняшний момент отловлено более 10 тысяч голов, вакцинировано 9953 головы, стерилизовано 9718 голов, выпущено в прежнюю среду обитания 8413 голов безнадзорных животных», - сказал Ереза.

Он отметил, что передано в приюты для пожизненного содержания более 700 животных, а также были подвержены эвтаназии 110 безнадзорных животных.

«В 2017 году у нас отловлено было более 4 тысяч голов», - добавил Ереза.

В ветеринарно-санитарных правилах Россельхознадзора уточняется, что безнадзорные животные усыпляются только в случае, если они неизлечимо больны или опасны для окружающих. Для усыпления животного необходимо присутствие сотрудника ветеринарии, который ставит свою подпись на соответствующем документе.