РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 12 дек. Сотрудники ГИБДД напомнили жителям Люберец о том, как правильно вести себя во дворе, чтобы не стать участниками ДТП, говорится в сообщении службы пропаганды БДД отдела ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

Очередная акция «Безопасный двор» прошла в деревне Марусино городского округа в рамках работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Группа по пропаганде безопасного дорожного движения Госавтоинспекции организовала проведение акции, которое было направлено на то, чтобы снова напомнить взрослым и детям о безопасном поведении во внутридворовой территории.

«Сотрудники Госавтоинспекции обратили внимание взрослых на необходимость постоянного контроля поведения дошкольников и детей младшего школьного возраста во время прогулок. Рассказали взрослым и детям о том, что основной причиной дорожно-транспортных происшествий с детьми во дворовой территории является неожиданный выход в проезд внутри двора из-за сугробов и припаркованных автомашин, и поэтому детей и родителей попросили избегать таких опасных ситуаций», – говорится в сообщении.

Помимо этого, на мероприятии гражданам напомнили о необходимости ношения светоотражающих элементов в одежде.

«Юным участникам движения и их родителям подарили памятки светоотражающие наклейки для безопасных прогулок в вечернее время», – дополняется в материале.