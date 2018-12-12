РИАМО - 12 дек. В ночь со среды на четверг в Москве и Подмосковье начнется снегопад, который продлится целый день, за это время в регионе может выпасть около 10 сантиметров снега, сообщил РИАМО дежурный синоптик центра погоды «Фобос».

«Завтра мы ожидаем снегопад. Практически без перерывов. Мы ожидаем, что он начнется примерно в полночь и будет идти весь день в четверг, возможно, что даже в пятницу еще будет немного сыпать. Мы ожидаем, что за это время выпадет до 10 сантиметров снега», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что на данный момент высота снежного покрова в Московском регионе составляет 14 сантиметров, к утру пятницы сугробы могут увеличиться до 25 сантиметров.

В среду в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода, к вечеру местами пройдет слабый снег. Атмосферное давление подрастет и окажется в середине дня на отметке 750 миллиметров ртутного столба, что немного выше нормы. Максимальная температура в Москве - минус 1 - плюс 1 градус, по области - минус 4 - плюс 1 градус.