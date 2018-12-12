РИАМО - 12 дек. В Волоколамском районе Подмосковья в рамках развития мемориального комплекса героев-панфиловцев планируется создание военно-патриотического парка и нового музейного здания, сообщил в интервью официальному порталу правительства Московской области глава района Михаил Сылка.

«Мы разработали концепцию развития мемориального комплекса героев-панфиловцев, которую одобрило министерство культуры Московской области. Проект предполагает создание в этом месте военно-патриотического парка и постройку нового музейного здания с рекреационной зоной и экспозицией, посвященной периоду Великой Отечественной войны на Волоколамской земле», - сказал Сылка.

Он добавил, что ежегодно в день подвига 28 панфиловцев в Волоколамске проводится военно-историческая реконструкция.

Ранее пресс-служба министерства культуры Московской области сообщала, что в регионе работают около 40 музеев военно-исторической тематики. Особой популярностью у жителей и гостей Подмосковья пользуются Военно-технический музей, Музей военной техники Вадима Задорожного, Военно-исторический парк культуры и отдыха Вооруженных сил РФ «Патриот», мемориал «Рубеж обороны 28 воинов-панфиловцев» в Волоколамском районе, музей Зои Космодемьянской в Рузском городском округе.