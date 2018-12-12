РИАМО - 12 дек. Власти столицы значительно упростили порядок оформления договоров социального найма с жителями бывших общежитий, переданных в собственность Москвы, говорится в сообщении пресс-службы департамента городского имущества столицы.

«Для заключения договора гражданам достаточно будет иметь открытый финансовый лицевой счет и регистрацию по месту жительства, либо копию ранее принятого решения о предоставлении комнаты в общежитии. Также должны отсутствовать долги по коммунальной оплате, необходимо и подтверждение внесения платы за наем помещения», – говорится в сообщении.

Ранее для проведения подобного оформления требовалось одновременно наличие документа о вселении (ордера), наличие регистрации по месту жительства, фактическое проживание и подтверждение внесения платы за наем и коммунальные услуги. Однако большое число семей не имели возможность представить одновременно все необходимые документы, довольно часто ряд документов был утерян москвичами.

Кроме того, некоторые семьи отказывались от заключения договоров социального найма, опасаясь быть снятыми с жилищного учета из-за значительного увеличения занимаемой площади при заключении договора (за счет доли помещений общего использования квартиры).

«Теперь при определении уровня жилищной обеспеченности семей будет учитываться не более 5 квадратных метров от площади помещений общего пользования, таких как коридоры, кухни и душевые», – дополняется в материале.

Это позволит москвичам закрепить занимаемую ими площадь в бывших общежитиях и реализовать полный объем их жилищных прав, в том числе – приватизировать помещение и улучшить жилищные условия с помощью города в соответствии с законом.