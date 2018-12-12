РИАМО - 12 дек. Среда станет последним днем оттепели в Москве и Подмосковье, начиная с четверга температура воздуха начнет опускаться, ночные температуры на выходных могут составить до минус 20 градусов, сообщил РИАМО дежурный синоптик центра погоды «Фобос».

«Сегодня последний день оттепели. Сегодня температура будет около нуля. Завтра уже будет устойчивая отрицательная температура. В столице - от минус 1 до минус 3, в области - от 0 до минус 5 градусов. Постепенно температура будет понижаться. В пятницу - уже от минус 5 градусов. В выходные дни - от минус 10 до минус 15, а по ночам - около минус 20», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в Московской области температура может упасть еще ниже. Синоптик не исключил, что ночные температуры на следующей неделе в Подмосковье могут опуститься до минус 23 градусов.

Также сильная гололедица, местами сильная, ожидается в Московском регионе с 13 декабря из-за похолодания.