РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 12 дек. Жителей подмосковного Подольска в преддверии Нового года предупредили о соблюдении правил безопасности при запуске фейерверков, сообщается на сайте управляющей компании «МУП «СЕЗ».

«Скоро самый веселый и любимый праздник – Новый год. Частью веселья являются фейерверки. Чтобы не испортить торжество, нужно соблюдать несложные правила безопасности, а именно покупать пиротехнические изделия только в специализированных магазинах или секциях магазинов. Упаковка изделия не должна быть мятой или деформированной, срок годности не должен истечь. Также пиротехнику нельзя хранить рядом с источником тепла, и во влажном помещении», – говорится в сообщении.

К запуску ракет и петард нельзя допускать детей младше 14 лет. Также при запуске не должно быть препятствий в радиусе 30 метров, а поджигать фитиль нужно на расстоянии вытянутой руки. Нельзя запускать изделия и при сильном ветре, а также пытаться запустить его повторно, если оно не сработало.