РИАМО - 12 дек. Пожарные ликвидировали возгорание в одной из квартир жилого дома в Харьковском проезде в Москве, в результате инцидента спасен один человек, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС РФ по региону.

В среду в 09:40 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о загорании по адресу: Харьковский проезд, дом 9, корпус 3.

«По прибытию было установлено, что происходит горение на 5 этаже жилого дома. Из горящей квартиры бы спасен один человек, передан наряду скорой помощи для осмотра», – отмечается в материале.

В 09:49 было ликвидировано загорание личных вещей на площади 2 квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало.

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