РИАМО - 12 дек. Перестрелка в кафе на Ленинском проспекте в Москве попала в объектив камеры видеонаблюдения, в результате конфликта со стрельбой скончался один человек, сообщает РЕН ТВ.

Ранее сотрудник пресс-службы ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова сообщила, что вечером 11 декабря в кафе на Ленинском проспекте двое мужчин во время встречи не менее шести раз выстрелили из огнестрельного оружия в своего знакомого. Потерпевший скончался на месте, возбуждено уголовное дело.

«Группа посетителей кафе внезапно начала ссору, после чего сидевшие за столом люди принялись стрелять друг в друга. В результате инцидента один человек погиб, еще один был ранен. Участники конфликта забрали пострадавшего с собой», - говорится в сообщении.

На видео видно, что семеро мужчин сидят на диванах в кафе и общаются между собой. Затем к ним подходит еще один мужчина, после начинается перестрелка. Один из участников конфликта падает.

По данным телеканала, полиция в настоящее время разыскивает участников перестрелки. В рамках плана «Перехват» ищут три автомобиля, на которых, предположительно, могли скрыться мужчины.

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