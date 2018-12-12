РИАМО - 12 дек. В подмосковном Волоколамске планируют создать туристическую улицу с магазинами и кафе, а также велодорожками, кроме того, в Волоколамском районе займутся благоустройством дорог и мостовых, сообщил в интервью официальному порталу правительства Московской области глава района Михаил Сылка.

«Планируется создать туристическую улицу для прогулок и отдыха, где будут размещены кафе и магазины, организованы велодорожки и различные активности. Кроме того, мы планируем создание туристско-информационного центра для информирования гостей о возможностях района», - сказал Сылка.

Он добавил, что в планах у местных властей - популяризировать достопримечательности Волоколамска через соцсети и развивать инфраструктуру – строить гостиницы, кафе.

«Чтобы развить сеть частных гостиниц и увеличить турпоток, в Волоколамском районе нужно создать комфортную городскую среду, включая благоустройство дорог, мостовых, фонтанов и тому подобное. Сейчас заполняемость наших гостиниц составляет около 60%», - добавил Сылка.

Кроме того, глава отметил, что планируется развивать туристические мероприятия нового формата – проводить квесты и экскурсии при участии гидов в стилизованных костюмах исторических персонажей.

«Туризм - это точка роста для нашей экономики. В ближайшие годы мы планируем придать району туристически привлекательный имидж, создать его узнаваемый бренд», - заключил Сылка.

Ранее министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин сообщил, что Дмитровское, Ярославское, Щелковское, Горьковское, Волоколамское, Носовихинское, Егорьевское, Пятницкое и Старосимферопольское шоссе, а также трасса М-5 в Подмосковье будут благоустроены. Все эти магистрали приведут к единому облику. Предполагается провести озеленение, создать комфортную пешеходную часть и велодорожки.