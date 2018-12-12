РИАМО - 12 дек. Регулярное употребление красного мяса и печени ведет к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, к такому мнению пришли ученые из Научно-исследовательского института Лернера в Кливленде, сообщает Федеральное агентство новостей.

«По данным специалистов, в процессе переваривания этих продуктов образуются кишечные бактерии триметиламин N-оксида. Их появление связано с перевариванием лецитина, карнитина и холина, которые содержатся в продуктах животного происхождения, в том числе красном мясе и печени», - говорится в сообщении.

Для исследования добровольцев разделили на три группы. В каждой из них люди придерживались специальной диеты: в первой употребляли только красное мясо, во второй - белое, в третьей вообще отказались от мяса.

Как выяснилось, у людей, употреблявших красное мясо, в три раза увеличился уровень триметиламин N-оксида. У некоторых испытуемых он был в десять раз больше по сравнению людьми, придерживающихся других видов диет.

Ученые отметили, что постоянное употребление красного мяса усиливает выработку триметиламин N-оксида. А почки не справляются с его выведением, что способствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний и атеросклероза.