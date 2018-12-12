РИАМО - 12 дек. Ученик десятого класса физтех-лицея имени П.Л. Капицы Илья Береговский завоевал серебряную медаль на XV Международной юниорской естественно-научной олимпиаде IJSO-2018, завершившейся в Ботсване, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования Московской области Ольги Забраловой.

IJSO – это комплексная олимпиада по физике, химии и биологии. Всего Россию на ней представляли шестеро школьников, отбиравшихся в команду в течение года.

«Ребята, представлявшие Россию, везут одну золотую и пять серебряных медалей. Почетно, что среди победителей есть и наш ученик, это большое достижение. Поздравляю Илью с победой, это достойный результат. Отдельное спасибо педагогам лицея и наставникам сборной – Елене Снегиревой, Леониду Колдунову, Айнуре Максутовой и Ивану Иоголевичу», – сказала Забралова.

В состязаниях принимали участие команды школьников не старше 15 лет более чем из 50 стран мира. Школьники состязались в трех турах – тестовом, теоретическом и экспериментальном.