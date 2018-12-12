РИАМО (БАЛАШИХА) - 12 дек. Сотрудники пожарной охраны в среду ликвидировали возгорание в квартире на улице Дмитриева в Балашихе, есть пострадавший, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.
«В оперативно-дежурную смену 12 декабря в 05:58 поступило сообщение о пожаре в квартире частного дома по адресу: Московская область, городской округ Балашиха, улица Дмитриева, дом №18, квартира 86. Есть пострадавший», – говорится в сообщении.
В тушении возгорания задействовали три единицы техники и 11 человек из личного состава.
Причины произошедшего выясняются.
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